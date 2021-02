nyheter

Etter å ha vært sammen med sin svært syke far mer eller mindre i tre lengre sykehusopphold siden juletider, ble Susanne Elisabeth Siri «kastet ut» av sykehuset. Hun fikk ikke lengre være til stede på medisinsk avdeling etter at hennes svært syke far, Anders P. Siri, var flyttet fra intensivavdelingen til medisinsk.