Bakteppet er at stortingsrepresentantene Åshild Bruun-Gundersen og Bengt Rune Strifeldt i høst leverte et representantforslag om å styrke rettighetene til pasientene og forenkle regelverket for pasientreiser. Helsekomiteen skal avgi sin innstilling 9. februar og saken skal debatteres i Stortinget 18. februar.