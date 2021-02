Dette er status for vaksineringen i Alta

nyheter

Alta kommune er i gang med koronavaksineringen, og er i ferd med å ferdigstille vaksineringen av beboere i sykehjem og eldre hjemmeboende som får hjemmesykepleie og ikke kan delta ved ordinær massevaksinering.

Foreløpig er kun BioNTech/Pfizer-vaksinen tilgjengelig. Denne må gis i to doser med to ukers mellomrom for å ha full effekt.

335 doser er satt totalt per 1. februar, når uka er omme vil 557 doser være satt. Det tilsvarer at 1,61 prosent av befolkningen har fått en eller to doser av BioNTech/Pfizer-vaksinen*

63 personer er fullvaksinert per 1. februar. Det tilsvarer 0,3 prosent av befolkningen*

* Vi benytter oss av folketallet SSB opererte med 3. mars, 20.766 personer, i våre beregninger

Nå ser vaksineringsprogrammet slik ut:

I uke fem (1.-5. feb) skal 100 personer få dose én av BioNTech/Pfizer-vaksinen, 20 av disse er helsepersonell. 50 personer får dose to.

I uke seks (8.-12. feb) får Alta kommune 258 doser med BioNTech/Pfizer-vaksinen. 180 av disse er dose én-vaksiner mens 78 får dose to.



I uke fem settes de siste dosene på personene som tilhører gruppe 1 (se illustrasjon), mens vaksineringen av gruppe 2 starter neste uke.

Husk på!

Vaksineringen foregår i Finnmarkshallen, inngang C.

I uke syv (15.-19 feb) skal personer mellom 75 og 85 år vaksineres. Kommunen opplyser at disse blir oppringt i løpet av uke seks, og håper folk er flinke til å besvare henvendelsene.

Kommunen minner om at følgende er viktig å huske på før du møter opp til vaksinering:

Har du luftveissymptomer, nyoppstått hoste eller feber på vaksinedagen? Da skal du ikke møte opp, men ringe å si ifra at du trenger ny time. Dette på grunn av smittevernhensyn og fordi vi ikke kan sette vaksinen på personer som er syk.

Tar du blodfortynnende? Vent med dagsdosen til etter vaksineringen.

Husk å beregne ventetid etter du har tatt vaksinen.

Mer informasjon finnes på kommunens hjemmesider.

Milepæler

I løpet av uke fem vil gruppa «sykehjemsbeboere» være fullvaksinert**

** Milepælene anses som oppnådd når en høy andel (anslagsvis over 90 prosent) av gruppa er vaksinert. Det vil kontinuerlig komme til nye personer til i de forskjellige gruppene, eksempelvis en ny person flytter inn på sykehjem. Enkelte vil også velge å ikke la seg vaksinere.