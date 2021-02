nyheter

Før jul besluttet Alta kommune å kutte 1,2 millioner kroner til flyktninghelsetjenesten, til tross for at kommunen var forespurt om å ta imot nye flyktninger i 2021. Trine Noodt (V) uttrykte sist uke sin bekymring i saken med tanke på at to stillinger ville falle bort med det vedtatte kuttet på 1,2 millioner kroner.