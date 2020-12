Gammel-ordføreren sier nei til privatisering av boligfelt

nyheter

I hans tid som ordfører, og i perioden etter, ble et lite og et stort boligfelt i Tverrelvdalen tatt inn i arealplanen. Samtidig ble det betalt 15 millioner kroner for å sikre seg det arealet som nå utgjør Skogheim boligfelt i Saga (Bangjordet). De første her er i dag i gang med å føre opp sine eneboliger på Bangjordet, et boligfelt med 100 boenheter, men bare 40 eneboligtomter.