– Posten flytter til nye butikker

nyheter

Fire av tilbudene med Post i butikk i Troms og Finnmark bytter drivere til neste år, skriver Posten Norge i en pressemelding. To av disse er i Alta. Skiftet skjer etter ordinær konkurranse blant butikker som har vist interesse for å ha tjenesten, opplyses det videre.

– Når vi velger Post i Butikk, legger vi vekt på blant annet nærhet til kundene, parkeringsmuligheter, økonomi og hvor egnet lokalet er. At noen butikker mister Post i Butikk, betyr ikke at Posten er misfornøyd med disse driverne, sier Frode Fyllingen, som er direktør for Postens salgsnett.

De fire butikkene det gjelder er: