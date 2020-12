15 millioner kroner skal gi mer kirurgi i Alta

nyheter

Etter hektiske dager med forhandlinger, og langt på overtid, landet regjeringspartiene og Frp tirsdag kveld et forlik om statsbudsjettet. Et av de store spørsmålene fra Alta/Kautokeino gjennom dagene med forhandlinger var om fødende i regionen skulle få kuttet dagens reisevei på to til fire timer til sykehus og fødeavdeling. Fasiteten er at statsbudsjettet ikke åpner for fødeavdeling ved Klinikk Alta, men at det er forhandlet inn 15 millioner kroner som skal øke antall operasjonsstuer fra to til tre, og at alle skal oppgraderes til sykehusnivå.