– Har den korteste julegata, men det største og fineste treet

Innbyggerne i Øksfjord fikk en flott og trygg åpning på adventen, riktignok med en aldri så liten tyvstart på lørdag.

– Det ble en flott seanse med grantenning og stor oppslutning, sier primus motor Kim Gøran Pedersen, som gleder seg over at den flotte tradisjonen nå videreføres i en vanskelig tid for mange. Her var det god avstand, men godt humør.

– Du vet vi har verdens korteste julegate, men det største og fineste treet, gliser Kim Gøran, vel vitende om at de pynter et høyst levende tre i hagen til nabo Alfhild.

– Treet har stått der i manns minne og er praktfullt til dette formålet, sier Pedersen. Et spleiselag gjorde at det ble nok av nissegaver, så mange at det som ble igjen ble gitt til ungdomsklubben og eldrehjemmet.

Og nissen kom naturligvis farende, til tross for travle dager.

– Han sto for enestående innsats her hos oss, sier Kim Gøran.