– Ja, jeg mener at vi i Talvik kan være forøyde med budsjettforslaget ordførerpartiene er blitt enige om. Forslaget viser en god distriktsprofil, og vi i Talvik arbeiderlag er fornøyd med at det satses og videreføres tilbud i distriktene. Vi gleder oss med hele distrikts-Alta er prioritert, og ekstra over at vår egen bygd Talvik er kommet godt ut av drøftelsene. Det illustreres best ved at rådmannens forslag om å kutte driften av bassenget stoppes, og at vi får beholde bassengtilbudet, sier Øystein Pedersen, mangeårig leder av Talvik Arbeiderlag og kommunestyrerepresentant for Ap.