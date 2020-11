Vil ha nytt senter til Kautokeino, skal gjøre reindrifta proffere

nyheter

Selv om ideen ikke er ny, ber Senterpartiet Sametinget om å legge inn et kompetansesenter i Kautokeino i arbeidet med reindriftsavtalen for 2021/2022. Det skriver partiet i en pressemelding.

Sametingsgruppa i Sp peker på at Kautokeino har fått omstillingsstatus, blant annet på grunn av de stadige omstillinger og utfordringer i næringa.

– Det er viktig å styrke reindriftas kapasitet og kompetanse, og å profesjonalisere reinbeitedistriktene i beslutninger som kan påvirke dem direkte. Per i dag er 28 reinbeitedistrikter hjemmehørende i Kautokeino kommune, og alle distriktsstyrene bruker ressurser på de samme problemstillingene og aktivitetene. Det vil være et stort skritt fremover dersom distriktsstyrene har et felles sekretariat som kan bistå dem med for eksempel veiledning, videreutvikling av bruksregler, arbeidet med sikring av reindriftens arealer, og andre sekretariatsoppgaver, mener skriver rådsmedlem Hans Ole Eira (Sp) i en uttalelse.

Flere administrative oppgaver kan løses på en bedre måte med hjelp fra rådgivnings- og ressurssenteret - som igjen også vil gi en effektiviseringsgevinst i offentlig forvaltning, mener Eira og sametingsgruppa.

Det påpekes at man også i 2016 løftet problemstillingen inn for nasjonale myndigheter, gjennom rapporten «Utfordringer for selvstyre i reindriftsnæringen». Her ble det påpekt at reindrifta «..ikke har en tilsvarende veiledningstjeneste som for eksempel innenfor jordbruk, skogbruk og fiskeri.»

Sp ønsker at forslaget i rapporten følges opp og at det avsettes midler til dette.