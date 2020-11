nyheter

I oktober skrev Altaposten om rullestolbruker Anne Marie Skatteboe sitt møte med parkeringsetaten i kommunen, etter at hun ble ilagt en bot for ikke å ha parkeringskortet til bilen godt nok synlig i frontruten. Hun mener selv at kortet var godt nok synlig og tok derfor raskt kontakt med parkeringsetaten for å få rettet opp i saken.