nyheter

Finnmark politidistrikt melder søndag kveld om hendelse fra lørdagsnatta.

To menn i 20-årene ble pågrepet like før kl to natt til søndag i Hammerfest.

De er siktet for trusler, tyveri og besittelse av kniv på offentlig sted.

– Den ene personen er nå løslatt, mens den andre blir i politiets varetekt til i morgen, opplyses det.