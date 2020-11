Senterpartiet: Regjeringa svikter nok en gang Nord-Norge

nyheter

Fredag la regjeringen frem en nordområdemelding med overskriften mennesker, muligheter og norske interesser i nord. Senterpartiets Sandra Borch mener meldingen ikke svarer på noen av utfordringer i Nord-Norge, og heller ikke legger noen konkrete tiltak eller virkemidler på bordet, hun mener regjeringen strategisk gjennom åtte år har sviktet Nord-Norge. Dette skriver Borch i en pressemelding.

– Vi har ei regjering som har distansert seg fra Nord-Norge, i en rekke saker som for eksempel tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark har de overkjørt og overhørt folket i nord. Høyre og regjeringa har ført en svært sentraliserende politikk de siste 7 årene, som har rammet vår landsdel hardt. Om regjeringen vil ta Nord-Norge på alvor må de begynne med å lytte til oss som bor her. Dette er dessverre bare ei melding med festtaler, sier stortingsrepresentant Sandra Borch.

Skryter av styrket beredskap

Borch reagerer også på at regjeringen skryter av at de har styrket beredskapen og forsvaret i nord.

– Regjeringen har nettopp levert en Langtidsplan for forsvaret hvor de ikke viser vilje eller ambisjoner for Forsvaret i nord. Beredskapen i Nord-Norge er også kraftig svekket med denne regjeringen. Vi har knapt ambulansefly som kan fly i en mild nordnorsk høststorm og vi ser en massiv sentralisering av politi og ambulansestasjoner, fortsetter Borch.

Distansert

Senterpartiet mener regjeringen snakker om Nord-Norge med distanse, og anbefaler regjeringen å reise oftere til Nord-Norge og ikke bare når de skal presentere ei melding om Nordområdene.

– Jeg merker meg at regjeringen i sine festtaler distanserer seg fra Nord-Norge. Det er ganske påfallende når statsministeren og en rekke statsråder bruker uttrykk som «de i nord» og «folk i nord». Det er tydelig at Høyre og regjeringa ikke tar på alvor og ser konsekvensene av den sentraliserende politikken de har ført de siste 7 årene. Høyre har vært en katastrofe for distriktene, avslutter Borch.