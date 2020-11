Nytt fond skal sikre pengene som mangler i nord: – Dette er kjempespennende!

nyheter

Under presentasjonen av den nye Nordområdemeldinga trakk både statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fram det som har vært en akilleshæl for næringslivet i nord; tilgang på risikovillig kapital. For mens det i større bymiljø lengre sør er kort vei mellom gründere med gode ideer og finansaktører med risikovillig kapital, finnes det lite av dette i nord.