Her satser Alta-bedrifter 20 millioner på å bli eiere

Entreprenør Harald Nilsen AS og Anlegg nord er etter det Altaposten erfarer lokale bedrifter som gjennom en rettet emisjon har valgt å kjøpe seg inn i det omstridte Nussir-prosjektet i Kvalsund. Bygningsentreprenøren kjøper eierandel for 10 millioner kroner, og bruker faktisk den omstridte miljøprofilen til Nussir som et av hovedmotivasjonen for å bli eier og sikre realisering av gruveprosjektet.