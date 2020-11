Altaboka har blitt «yngre»: – Alta er byen med turneringer, konserter, festivaler

nyheter

– Salget har vært synkende, ettersom mange av våre eldre lesere faller fra. Nå er opplaget på 1.500, så håper vi virkelig at også yngre generasjoner finner glede i årets bok, som tar for seg «Byen som møtested», sier Kristian Johnsen og Helge Christian Pedersen, som har redigert og satt sammen en innbydende og variert bok med et imponerende bildegalleri.