Foreslår å bevilge ekstra kroner til jul for de som lever av sosialhjelp

I dagens formannskapsmøte fremmet Berg på vegne av posisjonen i Alta kommune et forslag om en liten håndsrekning til de som har vært avhengig av sosialhjelp den siste tiden.

Koronatiden har gjort det ekstra vanskelig for mange. De foreslår derfor å 141.000 kroner fra formannskapets pott, som skal gå til et ekstra julebidrag for sosialhjelpsmottakere.

– I desember måned skal det for søkere som har levd av sosialhjelp siste 3 måneder, innvilges et ekstra julebidrag som utgjør 500 kroner per person, opplyser Berg.

I bakgrunnen for forslaget heter det at 2020 har vært et spesielt tøft og krevende år for oss alle.

– Mange går en usikker jul i møte, som følge av dårlig råd, arbeidsledighet eller sosial distanse fra sine kjente og kjære. Hvert år gruer mange barn og voksne seg til jula. Den tida som for mange er fylt med sosialt samvær, julemiddag og pakker under treet, er for andre en tid hvor det vonde blir vondere. For de aller fattigste familiene er jula spesielt vanskelig, og bekymringene rundt egen økonomi ekstra sterk, heter det.

I 2019 hadde totalt 53 294 sosialhjelp som hovedinntekt i Norge. I Alta kommune er det omlag 280 innbyggere som er avhengig av sosialhjelp i år.

– Å gjøre noe ekstra for disse enkeltmenneskene og familiene, handler om å lyse opp i en ellers mørk tid. En fersk undersøkelse gjennomført av Blå Kors, viser at 37 prosent av unge mellom 12-18 år opplever at pandemien har gjort livet vanskeligere og at dagene føles tunge. 1 av 10 unge gruer seg til jul, og dårlig økonomi oppgis som en av årsakene. Derfor foreslår vi å bevilge et ekstra julebidrag til de fattigste familiene i kommunen vår. Med et ekstra julebidrag ønsker vi at flere skal få oppleve en verdig og fin juletid, heter det.