nyheter

Samferdselsdepartementet kunne torsdag morgen opplyse at det nå foreligger en utbyggingsavtale med Nye Veier AS. Prisen er på den nette sum av 1.990 millioner kroner for at den trafikale flaskehalsen på E6 i Nord-Troms skal fjernes. Veifarende mellom Troms og Finnmark har ikke så rent sjeldent vært nødt til å kjøre rundt Finland på grunn av uvær på fjellovergangen.