Vil frede mattilbud også etter at Omsorgssenteret er på plass: – Hvorfor må de svake rammes?

I forbindelse med årets budsjettrunde og økonomiplan for kommende periode har ordfører Bjørn-Atle Hansen og hans stab gått inn for at den kommunale finansieringen av et mattilbud ved Vertshuset Eldresenter opphører. Samlet mener rådmannen at dette vil føre til en innsparing av 1,9 millioner kroner årlig.