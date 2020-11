nyheter

Høyre og Frp med felles forslag ved inngangen til at budsjett for 2021 og økonomiplan til og med 2024 skal vedtas i midten av desember. Budskapet er at helse og omsorg må få mer penger; en omstilling som skal tilføre sektoren 40 millioner kroner friskekroner i 2024. Pengene ser ikke Høyre og Frp at det er mulig å hente noen andre steder enn på skolebudsjettet.