Karasjok-saken havner på bordet til sametinget og fylkestinget

Styrelederen brukte dobbelstemmen i dagens Fefo-styremøte og fikk dermed flertall for at innbyggerne i Karasjok har eiendomsrett til arealet i kommunen.

Styremedlemmene som er utnevnt av sametinget og fylkestinget sto steilt mot hverandre i Fefo-styret onsdag. Dermed endte voteringen med 3-3, der Maret Guhttor vippet saken i favør av de som støtter flertallet i Finnmarkskommisjonen.

Sammen med Line Kalak og Inger Marie Gaup Eira støttet hun kommisjonen hovedkonklusjon om kollektiv eiendomsrett til den usolgte grunnen i Karasjok på grunn av alders tids bruk. På den andre siden av bordet valgte trioen Bente Haug, Jo Hesjevik og Kurt Vikan å støtte innstillingen fra direktøren i Fefo som har argumentert mot flertallet i kommisjonen.

Når saken ender med bruk av dobbelstemme fra styreleder, skal den videre til de organene som oppnevnte styremedlemmene, nemlig sametinget og fylkestinget for Troms og Finnmark. Før 11. juni må det tas en avgjørelse på om saken bringes inn for utmarksdomstolen.

Det er samtidig store uklarheter knyttet til den videre prosess. Direktør Jan Olli påpekte at Fefo var avhengig av å avhende forvaltningen til et grunneierorgan, og her finnes det ikke et slikt per i dag.

Bente Haug mener det ikke er satt noen sluttstrek for behandlingen av saken.

– Det er gitt et inntrykk av at saken skulle avgjøres i dag, men det er stor usikkerhet rundt prosessen videre, sa Haug i møtet.