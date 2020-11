En student isolert, 11 i karantene: – Vi føler et ekstra ansvar for å begrense smitte

nyheter

Tirsdag ble en student ved Samisk høgskole i Kautokeino satt i isolasjon, grunnet frykt for koronasmitte. Dette ble gjort til tross for at det ikke er indikasjoner på at vedkommende er smittet. Vedkommende hadde ifølge kommuneoverlege Tuija Niiranen symptomer på allergi. Tirsdag ble studenten testet.