Én til sykehus etter koronasmitte: – Hadde behov for oppfølging

Tirsdag ettermiddag fikk Alta to nye personer positive koronaprøvesvar etter noen dager med null nye. Ordfører Monica Nielsen (Ap) sier utviklingen er positiv. De to nye smittetilfellene befant seg i karantene, og smittesporingen avdekket ikke nye nærkontakter.

Til sammen er 9 i isolasjon og 25 i karantene i Alta i dag. De fleste med kun milde symptomer.

– En person har vært innom sykehus. Det var ikke snakk om intensivbehandling men behov for en oppfølging på sykehus. Vedkommende er nå utskrevet og tilbake i hjemmeisolasjon, sier ordføreren.

Det massive trøkket som var på koronatelefonen etter utbruddet i ungdomsmiljøet for drøyt to uker siden gjorde at man la inn ekstra ressurser for å holde telefonen i drift også i helga. Det samme gjaldt testing, også her ble det kjørt på i helga. Nå tas dette tilbake til normalen:

– Vi tester mellom 50 og 60 personer hver dag nå. Det er litt roligere på telefonen og på mail enn hva det har vært den siste tiden, så koronatelefonen vil være åpen til vanlige tidspunkter – 08.00 til 15.00, sier Nielsen.