Ofstad utnevnt til tingrettsdommer

Ofstad er inne i sin andre periode som konstituert tingrettsdommer i Øst-Finnmark tingrett. I denne perioden har Ofstad pendlet mellom Tromsø og tinghuset i Vadsø.

Ofstad kom tilbake til Alta som nyutdannet jurist. Hun har fartstid i Alta kommune, og hun har drevet egen praksis i Alta i om lag 10 år. Ofstad har også vært avdelingsdirektør for regionadministrasjonen i Bufetat.

I 2013 flyttet hun fra Alta til Tromsø og har her jobbet i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker samt i Hålogaland lagmannsrett. Ofstad tiltrer stillingen som tingrettsdommer i Kristiansand 1. juni 2021.

Innstillingsrådet

Ifølge domstol.no er det Innstillingsrådet som er det sentrale organ ved dommerutnevnelser. Rådet gir innstillinger til alle faste dommer- og domstollederstillinger i alle tre rettsinstanser i de alminnelige domstoler, med unntak for Høyesterettsjustitiarius, og for jordskifteretten. Innstillingene gis til Kongen i statsråd, som foretar utnevningene.

– For at domstolene skal ivareta samfunnets krav og forventninger, forutsettes utnevning av dyktige, innsiktsfulle og uavhengige dommere. Det er lagt opp til en bred dommerrekruttering, slik at dommerne som utnevnes har forutgående kunnskaper fra ulike områder av samfunns- og rettslivet, skriver domstol.no om Innstillingsrådet.