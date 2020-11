nyheter

Gjennom helga fikk tre personer påvist covid-19-smitte i Hammerfest, skriver Hammerfestingen. Ett av tilfellene settes i sammenheng med utbruddet som har vært ved Hammerfest sykehus - et utbrudd som fra mandag anses å være over, de øvrige to fra helga har uavklart smittekilde, skriver Hammerfestingen.