BMW tilbake til Alta, her blir det butikk og verksted: – Håper å åpne til våren

Snart 17 år er gått siden den siste nye BMW ble solgt av en Alta-forhandler. Men snart er en ny aktør på plass i bilbyen Alta for å selge det tyske premium-merket. Sulland Gruppen AS, med drøyt 1.000 ansatte og en omsetning på nærmere seks milliarder, har bestemt seg for å satse i Alta, og ser for seg å kunne åpne dørene til sitt 34. bilhus her så raskt som det lar seg gjøre.