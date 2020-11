nyheter

Varaordfører Jan Martin Rishaug (Sp) er også fylkestingsmedlem, og dermed delansvarlig for at at et velfungerende lokalsamfunn, kan risikere at når minuttene teller vil brann, sykebil og eller politi stå ved kaia i Bukta uten komme ut til Årøya. Næringsaktiviteten ute på øya omsetter for flere titalls millioner kroner årlig.