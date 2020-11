Fikk 300.000 til ny hundedagis

nyheter

– Dette blir en ordentlig «barnehage» der du kan levere hunden om morgenen og hente den om ettermiddagen, forklarer leder for Finnmarkskollektivet, Trude Rød.

Akkurat som andre barnehager

Finnmarkskollektivet er et behandlingstilbud som driver med spesialisert langtidsbehandling av rusmiddelavhengighet og holder til i Langfjordbotn, der friluftsliv, hundehold og hundekjøring er en del av behandlingen. I Spikergjerdet, litt utenfor sentrum, ligger kollektivets avdeling i Alta, som har ettervern for de som har fått behandling i Langfjordbotn.

Rød lover at det jobbes med et opplegg der familiens firfoting blir godt ivaretatt i barnehagen, som etter planen skal stå ferdig våren 2021

– Mens eieren er på jobb eller er opptatt med andre ting vil hunden bli sosialisert, tatt med på turer og få kos, sier hun videre.

Og akkurat som i andre barnehager kan du søke om full- eller redusert plass, etter hva du passer for deg.

– Man kan søke om plass fem dager i uken eller eksempelvis to dager om man ønsker dette. Hundebarnehagen har store utviklingsmuligheter og vi ser også for oss en kennel i fremtiden, forklarer hun.

For å få dette til har kollektivet tatt kontakt med tidligere kenneldrivere i området.

– Jeg forstår det slik at det ikke eksisterer noen hundekenneler i kommunen for tiden, så vi har vært i kontakt med tidligere kenneldrivere for å søke råd. Vi får se hva vi får til, sier hun.

Kvalitet på personalet

Kollektivet har hatt en liknende hundedagis tidligere, men valgte høsten 2019 å legge den ned. Med ny satsingen, som Inovasjon Norge har støttet med 300.000 kroner, ser de for seg et mer gjennomført opplegg, der de også ønsker å ansette en dyrepleier som fagperson.

– Det skal være kvalitet både på det faste personellet og de andre som skal være med i prosjektet, for hundene skal få den aller beste pleien, forsikrer hun.

De ser for seg en kapasitet på mellom 6-10 plasser, men er på dette stadiet usikker på hvor stor barnehagen blir når den er ferdig utviklet.

– Vi samarbeider tett med Mattilsynet og det er flere hensyn som må taes. Vi får se hvor stor kapasiteten blir når det nærmer seg åpning, avslutter Rød.