Ordfører Monica Nielsen kommer med en bønn til befolkningen i Alta før julehandelen starter for alvor.

– Støtt lokale butikker og bedrifter, så har vi en aktiv og levende by når hverdagen går tilbake til normalen igjen, sier hun.

Et nytt smittetilfelle fredag ettermiddag – Det er en oversiktlig situasjon, sier ordfører Monica Nielsen.

Mange bedrifter sliter

Kommunen ønsker å rette et ekstra fokus mot lokale bedrifter som sliter grunnet koronasituasjonen. Derfor oppfordres nå innbyggerne til å handle julegavene lokalt i år.

– Mange bedrifter i Alta sliter grunnet koronasituasjonen og noen må permittere eller si opp sine ansatte. For at vi skal ha et levende næringsliv og butikker i Alta, oppfordres alle til å handle julegavene lokalt.

Ordfører Monica Nielsen forteller, og kommer samtidig med et eget gavetips til jul:

– De aller fleste butikkene har utvidet åpningstider som gjør det mulig å handle på en tid på døgnet hvor det ikke er så mange kunder i butikkene. Mange bedrifter tilbyr hjemkjøring eller at man kan handle på nett å hente varene i butikken etterpå.

– Et julegavetips fra meg er at flere reiselivsbedrifter tilbyr gavekort på opplevelser. Støtt lokale butikker og bedrifter, så har vi en aktiv og levende by når hverdagen går tilbake til normalen igjen.

Nærmer seg jul

Kommunen skriver videre at de har forståelse for at man nå føler seg både lei og sliten av koronasituasjonen, men påpeker at det viktigste man kan gjøre fremover er å holde fysisk avstand til andre, vaske hendene ofte, og være hjemme ved sykdom.

– Vi ønsker alle sammen å kunne feire jul sammen med vår nærmeste familie og venner. Da er det viktig at vi minner oss selv på at vi står i en verdensomfattende pandemi. I andre deler av verden og i Norge er smittepresset adskillig mye høyere enn det er i Alta.

– Nå er situasjonen i Alta såpass rolig at man fort kan senke skuldrene litt. Det har vi ikke «råd» til! Dersom vi skal kunne feire en så normal jul som mulig må vi fortsatt opprettholde smittevernreglene og begrense sosial kontakt, skriver kommunen videre.

Forventet vaksine på nyåret

Ifølge Alta kommune har nasjonale helsemyndigheter i går varslet at kommunene kan forvente at vaksinen er klart på nyåret. I neste uke vil arbeidet starte med planlegging av vaksinering av Altas befolkning.

– Mer informasjon kommer så snart det er klart, skriver de.

Koronatelefonen åpen i helgen

Kommuneoverlegene oppfordrer samtidig på det sterkeste at man skal teste seg dersom man opplever luftveisinfeksjon – også i helgen.

– Uavhengig av om du er i karantene eller ikke. Ikke tenk at dette er en vanlig høstforkjølelse. Ring koronatelefonen (913 90 344) som er åpen fra 10-12 lørdag og søndag. Fra mandag til fredag er koronatelefonen bemannet fra kl. 08.00 -15.00.

Bruk av munnbind er anbefalt av nasjonale myndigheter når en meters avstand ikke kan overholdes.