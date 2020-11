Ny ansatt fikk påvist smitte

nyheter

Finnmarkssykehuset melder i en oppdatering fredag formiddag at de har til sammen tre ansatte i Finnmarkssykehuset som er ute med påvist covid-19-smitte. Til sammen har 30 personer med ansettelseforhold i foretaket vært smittet i inneværende periode.

For øyeblikket har helseforetaket 20 ansatte i karantene, fremgår det av presseoppdateringen.

– Ansatte i karantene har vært tatt ut som følge av nærkontakt med smittede. Vår definisjon på nærkontakt er mindre enn to meter over en periode på 15 minutter. Karantenetiden på ti dager skal fullføres til tross for negativt prøvesvar, skriver Finnmarkssykehuset.

Ved slutten av karanteneperiode testes man på nytt, og først ved negativt svar kan de ansatte komme tilbake til jobb.

Grønt nivå i Alta

Som følge av smittesituasjonen som har vært ved sykehuset i Hammerfest, har beredskapsnivået vært hevet. I Hammerfest har beredskapsnivået vært satt til rødt i deler av perioden, nå er sykehuset på gult nivå. Også helseforetaket (Finnmarkssykehuset) som helhet er i gul beredskap.

Fredag er beredskapsnivået ved klinikk Alta og klinikk Karasjok senket til grønt, melder Finnmarkssykehuset.