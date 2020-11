Melding for nordområdene skal presenteres hos Trasti & Trine

nyheter

Her vil både statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide være på plass. Presentasjonen er i regi av Statministerens kontor og utenriksdepartementet.

Etter dette flyttes arrangementet til Universitetet og Campus Alta, der rektorduoen Sveinung Eikeland og Anne Husebekk er verter. Adrenalinet blir nok størst for de tre studentene som skal holde

– Tre studenter forteller om seg selv og studier i Alta, hva som er viktig for dem, hvorfor de velger å studere i Alta, hva dette har å si for om de blir i nord, og gjerne noe med kontakt opp mot næringsliv. Her kan de to ministrene stille spørsmål

Kjetil Kristensen fra Alta næringsforening, samt Aksis Alta, skal også ha et innspill.