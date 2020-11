nyheter

Først ble forbilen stående på land på grunn av vær og totallast. Melkebilen slapp med. Det ble ikke åpnet for plassmangeltur, altså at MS Årøy kunne gå ekstratur for å få biler som stod i kø ved fergeleiet på fastlandet. De to neste anløpene til Årøya, torsdag kveld og fredag morgen, ble kansellert. Årsak; En helhetsvurdering av skipper på den kombinerte hurtigbåt og ferge, MS Årøy, ga konklusjonen at kombinasjonen av grov sjø og dårlig vær gjorde at sikkerheten ville være satt i spill med å gjennomføre ruta. Derfor ble den innstilt.