Terje ble hedret av Bjørgen

Altaværingen Terje Bakken har vært en trener og ildsjel for FFU-laget til Alta IF helt siden oppstarten. Det var en rørt ildsjel som tok imot heder og ære fra selveste Marit Bjørgen.

Under kan du lese hele nominasjonen fra Alta IF til det som ble årets ildsjel i Troms- og Finnmark idrettskrets.

I mars 2012 gikk Alta IF og Alta kommune sammen om å danne et FFU fotballag (Fotball for utviklingshemmede) i Alta. Allerede helt fra starten av var Terje Bakken sentral som hovedtrener. Med seg hadde de også tre lokale A-lagsspillere fra Alta IF. Laget har holdet drifta selv 100 prosent hele veien.

I dag består laget av mellom 10 og 12 fotballspillere med stor aldersspredning og ulike funksjonshemminger, som har trening en gang i uka. Det har ikke hvert like enkelt å få alle til å spille i lag. Bakken har hele veien kjørt på med gode treningsopplegg og laget har utviklet seg enormt. Han legger til rette for treninger, organiserer turer og turneringer og holder kontakt med fotballkretsen. Han beskrives som lun, rolig og voldsomt inkluderende når det gjelder ungdommene.

Vi vil nominere Terje Bakken til ildsjelprisen, fordi han med sitt engasjement utgjør en stor forskjell i disse ungdommenes liv. Han har lagt ned utallige timer og arbeid i FFU-laget. Dette er idrettsutøvere som ikke vises så godt i det store idrettsbildet, og som sjelden prioriteres av de stoe sponsorene. Det tar lenger tid og krever mer innsats å få til de store prestasjonene, men når de kommer, betyr de desto mer. Og når disse fotballspillerne presterer, gleder det både dem selv og de rundt dem enormt. Terje Bakken har gjort en betydelig innsatspå grasrota i mange år.

«I begynnelsen sto gutten min bare og så på. I dag har han stor glede av å spille fotball. Han har også lært mye annet, mestringsfølelse, han føler seg trygg og har fått venner over hele landet gjennom fotballen. Dette hadde ikke skjedd hadde det ikke vært for Terje Bakken. Han er fantastisk og har hevet nivået hos ungdommene betraktelig», sier far til en av utøverne.

Laget har deltatt i Altaturneringa og mange andre fotballturneringer, og har reist på landsturneringa flere ganger. Landsturneringa er landets største og mest omfangsrike arrangement for tilrettelagt fotball og håndball for utviklingshemmede.

Alltid har de med seg flere gode hjelpere, så det koster svært mye å reise med i hele troppen. Terje Bakken er også svært sentral når det gjelder å skaffe penger til reisene, og få til samarbeid med andre lag.

Det som bakken og de andre bak FFU-laget gjør for spillerne, utgjør en enorm forskjell i livene deres og gir dem en meningsfull fritid. Idrettsglede, likeverd og mestring er sentralt, og Terje Bakken er en som har egenskapene som trengs. Han er en fantastisk flink trener, er flink med ungdommene, en god organisator som også får til å knytte nettverk. Han har mange gode medhjelpere, men det er han som virkelig har løftet laget og har vært med hele veien. Vi er stolte av det han har fått til.