Tre nye smittetilfeller onsdag kveld

Ordfører Monica Nielsen (Ap) kan onsdag kveld litt før klokka 21 fortelle at to nye personer bosatt i Alta har fått positive koronaprøver.

– Dette er to nærkontakter av personer som tidligere har fått påvist smitte. De to nye tilfellene har sittet i karantene den siste tiden og har ingen nye nærkontakter. Veldig oversiktlig og greit for smittesporerne, sier Nielsen.

Smitteveien er også kjent.

– Disse to har begge blitt smittet av personer med tilknytning til det allerede kjente smitteutbruddet blant unge voksne.

Ordføreren forteller at de to smittede sitter i hjemmeisolasjon med milde symptomer.

– Det er ingen indikasjoner på at det skal være behov for helsehjelp eller lignende, sier Nielsen.

Nytt smittetilfelle

Noe senere, like før klokka 22, melder ordføreren om et nytt smittetilfelle.

– Også dette er en nærkontakt av en smittet person. Vedkommende har vært i karantene og har gått over i isolasjon. Ingen nye nærkontakt i forbindelse med dette tilfellet heller, sier Nielsen.

Ordføreren legger avslutningsvis til at man venter på svar fra flere tester, og at det er forventet at Alta kan få flere smittede den kommende tiden. Samtidig er færre personer testet nå enn hva som var tilfellet i forrige uke. Dette da færre har fått påvist smitte de siste dagene - og som følge av dette er det også færre nærkontakter som må til testing.