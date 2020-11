Fylkesmannen stoppet to av tre fra å bygge

nyheter

Samtidig er beskjeden klar fra statsråd Linda Hofstad Helleland. Hun har ledet programkomiteen til Høyre, og som distriktsminister også ansvarlig for å skaffe bolyst slik at hele landet skal kunne tas i bruk. Hun vil ikke kommentere Fylkesmannens inngripen og overprøving av lokalt politisk skjønn i Alta, men er klar og tydelig på at distriktene må få ansvaret for å påvirke sin egen hverdag.