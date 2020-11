Store forskjeller på boligprisene i nord:

– Mange er utelukket fra boligmarkedet i Alta. Særlig single som skal finansiere boligen med én lønning

På Storslett får du hus til under halvparten av prisen i Tromsø, til tross for at prisene i Nord-Troms er på vei opp. I Alta opplever enkelte grupper vansker med å få finansiering til selv rimelige leiligheter.