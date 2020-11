– Vi har bedre oversikt

nyheter

Til tross for 11 positive koronatester fra fredag til søndag, føler Alta kommune at oversikten har blitt mye bedre.

Ni av testene er relatert til utbruddet i ungdomsmiljene, men mange av de som testet positivt kommer fra karantene. Det har gjort smittesporingen enklere og antallet nærkontakter er dermed mindre. To av de positive testene i helga var arbeidstakere som kom fra et rødt land.

– Smittede har bidratt til sporing på en god måte, forteller ordfører Monica Nielsen.

To av de som har vært smittet, kom ut av isolasjon denne helga. Tallene per i dag er dermed at rundt 300 er i karantene, mens 32 er i isolasjon.

Testingene har også pågått i helga. 89 ble testet lørdag, mens 60 var innom søndag. Korona-telefonen har også vært tilgjengelig.

Kommuneoverlege Peder Halvorsen forteller at sykdomsforløpene har vært greie for de som har fått påvist smitte.

Alta kommune er også glad for det gode samarbeidet med politiet og Securitas. De har ikke opplevd regelbrudd.

– Securitas hadde i alt 13 kontroller i utelivet og her er det ikke meldt om regelbrudd, sier Monica Nielsen.