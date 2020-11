– Vær årvåken mot farlige piller

nyheter

Politioverbetjent Torstein Pettersen, som leder avsnitt for taktisk etterforskning, forteller nemlig at de har mottatt informasjon om at de livsfarlige pillene skal være i omløp.

– Vi har pr nå ikke tatt beslag i slike tabletter, men vi følger nøye med på situasjonen, opplyser han.

I Troms er tre dødelige overdoser i Troms knyttet til inntak av Ksalol.

– Vi er svært bekymret for utviklingen Politiet er kjent med at Ksalol er distribuert rundt i hele Norge, og en må anta at de også er i omløp i Finnmark. Dette er uoriginale tabletter med farlige virkestoffer. Vi råder folk til å være årvåkne og kontakte politiet om de har informasjon som kan bidra til at vi får pillene bort fra gata.