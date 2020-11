nyheter

Svein Berg i hovedutvalget for tekniske tjenester mener at det ikke er noen selvfølge at kommunens brannkorps har kompetanse på renholdstjenester. Frp-politikeren stiller seg undrende til forslaget fra rådmannen om å kutte en stilling som renholder på brannstasjonen og la brannfolkene i stedet gjøre jobben innenfor ordinær arbeidstid.