Tre nye smittede søndag, nå sitter 280 i karantene

Søndag ettermiddag er antallet smittede i Alta økt igjen.

– Vi har tre nye positive som er meldt inn søndag, etter analyser gjort i Tromsø. Dette er tre prøver som ble tatt på fredag og hvor svaret kom nå. De tre sitter i hjemmeisolasjon, forteller ordfører Monica Nielsen (Ap).

To tilreisende

Den ene av de tre settes i sammenheng med utbruddet i ungdomsmiljøet i Alta, som ble avdekket søndag for ei uke siden da to unge voksne testet positivt.

De to andre som fikk positivt testsvar søndag har ikke sammenheng med dette utbruddet.

– Dette er tilreisende fra røde land. De har vært i karantene i påvente av testsvar.

For alle de tre ser det ut til å være få nærkontakter.

– De som kom reisende hit har fulgt retningslinjene til FHI, noe som også gjelder de øvrige tilfellene vi har hatt med reisende fra røde land.

280 i karantene

Ordføreren mener situasjonen vi har nå fremstår som mer oversiktlig enn hva som var tilfellet for bare noen dager siden.

– Vi har fortsatt en alvorlig situasjon. Men gjennom kartleggingen har vi sett at nye tilfeller enten har hatt sammenheng med utbruddet vi allerede kjenner til, eller er personer som kommer reisende fra røde land. Det er samlet sett en mer oversiktlig situasjon enn det vi sto overfor tidligere i uka.

Rundt 280 personer sitter i karantene nå, dette antallet kan ifølge ordføreren øke litt med smittesporingsarbeidet som pågår nå.

89 personer ble testet lørdag, 63 var inne til testing søndag.

– Vi ser at det er laver antall enn det vi har testet i ukedagene. Det har sammenheng med at det var mange nærkontakter rundt de to som testet positivt søndag. Flere av de som har vært pos test denne uka har vært i karantene fordi de har vært nærkontakter etter de to, dermed har vi hatt færre nærkontakter av disse igjen.

Mandag klokka 9 holder Alta kommune en ny pressekonferanse. Altaposten sender direkte fra denne.