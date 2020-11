nyheter

Krane er kommunalt ansatt og sønn av tidligere rådmann Knut Krane. De har kranglet med Alta kommune over flere år med tanke på en boligtomt i Komsa Terrasse som Kjetil søkte på, men ikke fikk, til tross for at den var avsatt i arealplanen. I onsdagens sak i Altaposten om salg av Svennbakken, mener Kjetil at det går klart fram at ingen andre enn kommunestyret har adgang til å selge kommunens areal, eller kjøpe nytt areal til kommunen.