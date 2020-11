nyheter

– Jeg kjenner jeg blir rørt bare jeg tenker på den fantastiske tiden i Alta atletklubb. Jens Åge Suhr fortjener virkelig anerkjennelse for den enorme jobben han gjorde for oss som den gangen var unge utøvere. Han var involvert i det meste og tilrettela alt på en fantastisk måte. Jens Åge ofret mye av hans personlige ressurser for å hjelpe alle oss. Fantastisk mann, roser Geir.