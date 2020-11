Nye smittetilfeller lørdag, totalt er 31 smittet på ei uke

nyheter

Lørdag kveld kan ordfører Monica Nielsen (Ap) fortelle at Alta har fått tre nye smittetilfeller.

– Smittetallene øker i Alta. Vi har fått tre nye tilfeller nå i ettermiddag/kveld. Disse tre er tilknyttet den sosiale sammenkomsten hvor de som ble omtalt i går også var tilknyttet. Heldigvis er det lite nærkontakter også rundt de tre som fikk sin positive test i dag, sier Nielsen.

Alle tre har milde symptomer, uten behov for sykehusinnleggelse.

Totalt har dermed 31 personer testet positivt siden søndag, da to ungdommer fikk sine positive prøver. 30 av de som har testet positivt denne uka er etter hva Altaposten forstår tilknyttet utbruddet i ungdomsmiljøet i Alta, én er en arbeider som kom reisende til Alta fra et rødt land.

89 testet lørdag

Nielsen sier at det fort kan bli flere i dag. Fortsatt venter man at det kommer inn svar på prøver.

– Vi vet at de jobber med å analysere utover kvelden. Så et kan fort komme flere positive svar, sier hun.

– Og vi har mange tester inne nå, legger hun til.

89 personer er testet lørdag, litt mindre enn i ukedagene. Ordføreren minner om at koronatelefonen (913 90 344) er åpen også i morgen, fra 9 til 13, og at det kjøres testing på søndagen.

– Det er med andre ord ikke vits å vente til mandag med å teste seg om man har symptomer eller av andre grunner mistenker at man kan være smittet. Vi hadde veldig stort trøkk på mandagen som var, og håper at folk vil benytte testmuligheten på søndag slik at vi unngår å få så stort trøkk på mandag, sier Nielsen.

31 i isolasjon

Ordføreren har ikke oversikt over hvor mange som sitter i karantene nå. 31 sitter etter Altapostens oversikt i isolasjon, to av disse sjekkes ut i løpet av helga. personer

– Vi har hatt mange i karantene denne uka. Men her er noen allerede ferdige med karantenen, da de sist har vært i nærkontakt med smittede under den mye omtalte sosiale sammenkomsten som var 31. oktober.