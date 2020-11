nyheter

Gaven har de fått gjennom deltagelse i nettverk for barnehager «Mer og bedre utetid», som Finnmark friluftsråd organiserer. Grillstuen som er på 17 kvadrat, har friluftsrådet i samarbeid med Alta kommune gitt til oppvekstsenteret. For orden skyld har kommunen kjøpt inn tre grillstuer. De to andre har Oterfaret barnehage og Tverrelvedalen barnehage fått.