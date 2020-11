Seks nye smittede, kan kobles mot smitteutbruddet i helga

nyheter

Fredag kveld har Alta kommune fått en oppdatering hva angår smittesituasjonen i Alta.

– Vi har fire nye tilfeller i Alta nå. Disse er satt i hjemmeisolasjon, og kartlegging og smittesporing av nærkontakter er startet. Vi vet ikke antall nærkontakter, da smittesporingsarbeidet nettopp har startet, forteller ordfører Monica Nielsen (Ap) til Altaposten litt før klokka 20.

20.15 har ett nytt smittetilfelle kommet, kan ordføreren fortelle.

Og 21.10 får Altaposten bekreftet at et sjette smittetilfelle er kommet inn.

Hendelsene henger sammen

Ordføreren forteller at de fem første er «unge voksne». Hva angår nummer seks, har ikke Altaposten ytterligere informasjon.

I samtalen med Altaposten litt før klokka 20 opplyser ordføreren at informasjon tyder på at det er snakk om to smittehendelser som ikke henger sammen, altså at det er snakk om to utbrudd. Men ny informasjon som kommer litt senere samme kveld vitner om at dette ikke er riktig:

– Vi har nå fått vite at det er en link inn mot smitteutbruddet i ungdomsmiljøet. Det er altså ikke snakk om to utbrudd, men fortsatt har vi å gjøre med ett utbrudd, sier hun til Altaposten klokka 20.15.

Smittesporerne melder ifølge ordføreren at de har grei oversikt over nærkontaktene, da de fem det er snakk om har vært i karantene de siste dagene:

– Det er få nærkontakter i disse tilfellene. Kommuneoverlegene melder at de som er smittet samarbeider utmerket med smittesporerne. De får all informasjon som er viktig for smittesporerne å ha, de smittede gir god informasjon. De fortjener ros for dette, mener ordføreren.

Smitten mellom flere av tilfellene som ble avdekket fredag kveld synes å være knyttet til en sosial sammenkomst som har funnet sted i etterkant av festen 31. oktober, der smitten i ungdomsmiljøet trolig begynte å spre seg.

– Noen av smittetilfellene vi har å gjøre med i kveld ser ut til å være knyttet til en sosial sammenkomst - en annen sosial sammenkomst enn det har vært tale om tidligere.

– Smittetilfellene vi har fått nå understreker hvorfor vi har innført en lokal forskrift som forbyr samling av mer enn ti personer fra ulike husstander i private hjem eller i lånte/leide lokaler. Vi oppfordrer alle til å følge reglene som gjelder i Alta nå, for å bidra til å hindre smitten. Dette er viktig!

Ordføreren minner om at forskriften i første omgang kun gjelder i 2 uker.

Alta har 27 personer som sitter i isolasjon nå, to personer går ut av isolasjon i løpet av helga.