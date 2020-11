– Det er viktig med aktivitet for de unge

nyheter

Kulturleder Tor Helge Reinsnes Moen forteller at Alta kommune har fått tilbakemelding på at idrettslagene får pes for at de holder aktiviteten i gang.

– Det er det ikke noe grunnlag for. Tvert imot. Vi synes det er viktig at de unge har et tilbud, sier han til Altaposten

Kommunalleder Rikke Raknes minner om at vedtaket om strengere smitteverntiltak i Alta ikke betyr at man må avlyse eksempelvis treninger.

– For eksempel en fotballtrening, en speidersamling eller annen samling for barn og unge er ikke et privat arrangement. Så grensen på 10 personer gjelder ikke slike aktiviteter. Tvert i mot så tror vi det er viktig at en del tilbud – spesielt til barn og unge – er i drift. Likevel, utover det kommuneoverlegen bestemmer, så er det selvsagt opp til den enkelte forening om de velger å drifte eller ikke, påpeker Raknes på nettsidene til Alta kommune.