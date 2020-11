Er festen for stor, kan bøtene bli på 55.000 kroner eller mer

nyheter

I minst to uker framover vil det ikke være lov å være mer enn ti personer samlet i Alta i forbindelse med private tilstelninger, hverken i private hjem eller på offentlige steder som lånes eller leies ut (hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler, haller mm). Det kunne ordfører Monica Nielsen og rådmann Bjørn Atle Hansen opplyse i en pressekonferanse i morges. Den lokale forskriften iverksettes med hjemmel i smittevernloven og etter dialog med Folkehelseinstituttet.

Oppdatert 12. november: Korona: Disse reglene gjelder i Alta nå Her finner du en god del av det du trenger å vite om både nasjonale og lokale regler, tiltak og begreper, antall smittede og personer i karantene/isolasjon oppdateres og så fort vi får vite dette.

Innskjerpingen på antall personer i private sammenhenger, handler om at den nye smittebølgen virker å ha oppstått som følge av private sammenkomster.

Anbefalingen fra nasjonalt hold om at man ikke er flere enn fem personer samlet samtidig gjelder fortsatt, men nå truer kommunen med bøter om antallet som er samlet på samme sted overskrider ti.

– Vi ser at hovedtyngden av smitte har skjedd i sosiale sammenkomster. Den lokale forskriften er et forbud mot å delta på private sammenkomster i tilknytning til private hjem eller fritidsboliger, der det er mer enn ti personer fra forskjellige husstander, sier ordføreren.

– Dette er et inngripende tiltak, som vi ser på som nødvendig i situasjonen som er nå, legger hun til.

Varsler høye bøter

– Hvordan vil dere følge dette opp?

– Vi forventer at folk forholder seg til og respekterer en slik forskrift. Når dette er vedtatt i en lokal forskrift, så kan politiet også bøtelegge de som ikke overholder reglene, sier Nielsen.

Rådmannen supplerer:

– Vi ønsker jo ikke å dra rundt og bøtelegge folk, og vil ikke drar rundt for å sjekke. Men om politiet for eksempel får melding om feststøy og det viser seg å være mer enn ti deltakere i boligen, så vil alle få bot, sier rådmannen.

– Dette er en innskjerping. Politiet vil jo ikke bruke alle sine ressurser på å dra rundt på fester, men får de melding om at det foregår fester med mange deltakere, så forventer vi at politiet rykker ut. Og ved brudd, da er det bøter. Vi håper folk tar dette til etterretning. Situasjonen nå er alvorlig, og alle må ta et ansvar for å stanse smitten, sier Hansen.

Maks ti nærkontakter

Også når det gjelder det samlede antall nærkontakter på fritiden i løpet av ei uke, oppfordrer folk til begrensninger.

– Vi ønsker også at man begrenser antall nærkontakter til ti personer, sier ordfører Nielsen.

Det dreier seg her om det totale antallet nærkontakter en familie har, og inkluderer barn som tilhører skole- eller barnehagekohorter der ens eget barn går. Så selv om barna møtes mer eller mindre som før i barnehage og på skole, skal besøk av disse på fritiden telles inn i de ti nærkontaktene man omgås med.

Ett unntak for denne begrensningen er begravelser, der tallet nå er satt til 20 for minnesamvær etter selve begravelsen.

– Vi har fortsatt en regel på 50 i kirka, presiserer kirkeverge Gunnar Tangvik til Altaposten.

Stenger ikke skoler og barnehager ennå

I tillegg ligger det en anbefaling i å stramme inn på sykehjemsbesøk, slik det har vært ved to sykehjem. Det vurderes ikke å stenge barnehager og skoler, men oppstår det smitte på det enkelte sted, blir det tiltak lokalt.

– Det har vist seg å være for inngripende med en nedstengning, som å stenge skoler og barnehage. Vi er ikke der ennå, sier rådmannen.

Det har også vært en heftig diskusjon knyttet til munnbind. Her forholder kommunen seg til nasjonale regler, det vil si at de skal brukes der man ikke kan praktisere enmetersregelen.

– Det er fullt mulig å bruke munnbind i Alta, uansett hvor man befinner seg, men det er nasjonale regler som gjelder, sier Hansen.