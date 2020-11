Derfor ble det stans på koronatelefonen – Vi fikk 600 henvendelser på én time

nyheter

I dagene etter smitteutbruddet søndag har det vært et massivt trøkk på kommunens «koronatelefon» (913 90 344), hvor man skal ta kontakt om man har symptomer eller mistenker at man er smittet med covid-19. Som Altaposten tidligere har meldt har folk opplyst at det i perioder har vært tilnærmet umulig å komme gjennom.