På tomta mellom den nye brannstasjonen og Tine Meierier i Gamle Alta sentrum ligger det gamle fjernvarmeanlegget. Eiendommen skal nå selges. Anlegget ble overtatt av Alta Fjernvarme AS fra konkursboet til Hexa Bioenergi AS og har stått ubrukt i flere år. Både ovn og silo er fortsatt i bygget, men ifølge selger har dette ikke verdi for bedriften i dag.