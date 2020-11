– På høy tid å komme i gang med et gryteklart prosjekt

nyheter

Kløfta på E45 fikk ingen støtte i forslaget til statsbudsjettet, men Ap har funnet plass i budsjettet for 2021. Partiets fraksjon i Transportkomiteen har flere ganger vært i Kløfta og sett behovet for rassikring, senest i høst.

Arbeiderpartiet har i sitt alternative budsjett bevilget 25 millioner kroner til oppstart allerede i 2021.

– Høyresiden har snakket seg varm om veisatsinger, men lite har de fått til i Finnmark. Kløfta var inne i NTP, men høyreregjering med Frp på lasset, utsatte prosjektet, er heter det i en pressemelding fra Steinar Karlstrøm, som er første vararepresentant til Stortinget for Finnmark Ap.

Han fastslår at de vil realisere aksen Hammerfest, Alta og Finland slik at også modulvogntog kan kjøre her, samt bedre sikkerhet og redusere antall stenginger av veien som følge av ras.

– Rassikring i Kløfta er ferdig planlagt, gryteklart, og det er nå på høy tid å komme i gang med dette arbeidet, konkluderer Karlstrøm